Dalla musica classica alle comunità rurali | Note Remote vince il premio Coopstartup Romagna 2025

Più di 320mila euro di contributi erogati, oltre 190 progetti che hanno coinvolto più di 720 persone e portato alla costituzione di 28 nuove imprese. Questi i numeri delle prime otto edizioni di Coopstartup Romagna, il bando promosso da Legacoop Romagna, Federcoop Romagna, Coop Alleanza 3.0 e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Dalla musica classica alle comunità rurali: Note Remote vince il premio Coopstartup Romagna 2025

