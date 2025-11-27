Dalla Lombardia alla Calabria | le aziende che risparmiavano sulle tasse con costi mai sostenuti

Milanotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fatturazioni false per 88 milioni di euro, omessi versamenti dell'Iva per oltre 3 milioni, indebite compensazioni d'imposta per 2 milioni e mezzo e più di 26 milioni di danni all'Erario per la “distrazione” del patrimonio di due società dichiarate fallite. È quanto emerso da un'indagine condotta. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

