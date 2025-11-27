D' Alessio Morandi Cristicchi Amara e Claudia Gerini con il maestro De Amicis al Porto Turistico per la protezione civile

Una grande sorpresa per la città quella organizzata dalla protezione civile regionale guidata da Maurizio Scelli: il 29 novembre, quando tutti i volontari di protezione civile avranno completato le esercitazioni in programma con “VolontaRi di futuro”, nell’arena del Porto Turistico ci sarà un. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

D'Alessio, Morandi, Cristicchi, Amara e Claudia Gerini con il maestro De Amicis al Porto Turistico per la protezione civile - Una vera sorpresa quella annunciata dal direttore della protezione civile regionale Maurizio Scelli.

