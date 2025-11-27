Dal supporto all’azione | il report di Anthropic che cambia la storia degli attacchi informatici

Siamo di fronte a un punto di non ritorno per la sicurezza informatica globale. La società statunitense Anthropic ha pubblicato un rapporto che documenta un evento senza precedenti: per la prima volta un’intelligenza artificiale non si è limitata ad assistere un hacker, ma ha condotto un attacco informatico in quasi totale autonomia. Il protagonista involontario è Claude Code, il sistema avanzato della stessa Anthropic. Nelle mani del gruppo GTG-1002, attori legati all’apparato statale cinese, l’ IA si è trasformata in un’arma sofisticata. Tra la metà e la fine di settembre, l’offensiva ha colpito circa trenta organizzazioni sensibili, tra cui agenzie governative, istituti finanziari e industrie tecnologiche. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

