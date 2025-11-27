Dal quartiere difficile al ring | E adesso vado a prendermi il titolo

Mentre per l’ennesima volta copre i cinquanta chilometri verso la “sua” palestra, dove si ammazzerà di fatica fra sacco e guantoni, Vincenzino Rossi non può fare a meno di pensare che questa volta sarà la sua grande occasione. Cresciuto in un quartiere di periferia, fra una manciata di giorni salirà sul ring per l’ennesima volta a combattere. Per realizzare un sogno: vincere il titolo italiano di pugilato. Il primo nella storia di Monza. Vincenzino “Bumbum” Rossi il 6 dicembre ci proverà a Ferrara contro un pugile che di fame ne ha probabilmente tanta quanto lui, il palestinese Ahmed Obaid. Per Vincenzino, 34 anni, il sogno arriva da lontano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

