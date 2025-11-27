Dal prossimo 8 dicembre i bus Amts si spostano da piazza Borsellino alla stazione centrale
L’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania rende noto che, in seguito alla trasformazione di Piazza Borsellino in parcheggio per auto private, da lunedì 8 dicembre 2025 tutte le linee con capolinea nella piazza verranno trasferite alla stazione centrale. Contestualmente, verranno. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
ANTICIPAZIONI DI #DICEMBRE Cosa ci aspetta il prossimo mese nelle sale della Cineteca di Bologna? https://cinetecadibologna.it/programmazione/ Il mese di dicembre sarà segnato dall'uscita del terzo capitolo della saga di '#Avatar' firmata da #JamesCa - facebook.com Vai su Facebook
Concorso per Volontari in Ferma Iniziale. Prorogato al prossimo 11 dicembre il termine per presentare la tua domanda. Partecipa ora concorsi.difesa.it/mm/VFI/2026/Pa… #IlGrandeEquipaggio Vai su X