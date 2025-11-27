Dal prossimo 8 dicembre i bus Amts si spostano da piazza Borsellino alla stazione centrale

Cataniatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania rende noto che, in seguito alla trasformazione di Piazza Borsellino in parcheggio per auto private, da lunedì 8 dicembre 2025 tutte le linee con capolinea nella piazza verranno trasferite alla stazione centrale. Contestualmente, verranno. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

