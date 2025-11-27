Dal negozio fisico al digitale | costruire un e?commerce che funziona

L’evoluzione del commercio negli ultimi anni ha messo i rivenditori di fronte a una scelta precisa: rimanere legati al negozio fisico o abbracciare le opportunità offerte dalla vendita online. Se fino a poco tempo fa avere un sito e?commerce era un complemento opzionale, oggi è diventato un passaggio quasi obbligato per restare competitivi. In Italia, ad esempio, il mercato e?commerce ha superato i 40 miliardi di euro nel 2025, e le stime globali indicano una crescita che porterà le vendite online a oltre 7 trilioni di dollari. Gli e-commerce hanno quindi davvero rivoluzionato il mercato, g li acquisti attraverso smartphone rappresentano una parte sempre più consistente: entro fine 2025 oltre il 72% delle transazioni sarà effettuato da dispositivi mobili. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

