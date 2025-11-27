L’ America Latina e i Caraibi stanno affrontando una delle sfide ambientali più urgenti del nostro tempo: l’inquinamento da plastica. Ogni anno, nella regione vengono generati quasi 8 milioni di tonnellate di rifiuti plastici mal gestiti, una parte considerevole dei quali finisce nei fiumi, lungo le coste e negli ecosistemi marini. Questa dispersione non solo distrugge habitat fragili ma minaccia la salute di milioni di persone e le economie locali basate su pesca e turismo. Circa 40 milioni di cittadini non hanno accesso a servizi di raccolta adeguati, il che aggrava ulteriormente la situazione e alimenta pratiche pericolose come la combustione a cielo aperto dei rifiuti, con conseguenze dirette sulla qualità dell’aria e sulla salute umana. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Dal Motagua alle Galápagos: l'America Latina guida la battaglia globale contro la plastica