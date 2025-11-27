Dal campo Belardinelli e Curto si rivedono in gruppo
Prosegue la preparazione dell’ Empoli in vista della sfida di sabato prossimo alle 15 al Carlo Castellani-Computer Gross Arena contro il Bari. Al di là dei soli due punti racimolati in sei trasferte dai pugliesi, sarà una gara molto delicata visti i soli quattro punti di ritardo che hanno dagli azzurri. Per quanto riguarda l’ infermeria, a parte Ebuehi che deve ancora tornare ad allenarsi dopo lo pneumotorace rimediato a causa di una contusione in allenamento, ieri hanno lavorato parzialmente con il gruppo sia Belardinelli (nella foto) che Curto. Per entrambi, quindi, si alzano le quotazioni di una convocazione per la gara di sabato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
