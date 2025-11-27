Dal campo al forno | il pane agricolo dei fratelli Caccioppoli

Nel cuore di Sant’Antonio Abate un forno agricolo restituisce ai sensi il profumo del pane di una volta, intrecciando lavoro nei campi e arte bianca. Alla guida ci sono i fratelli Gianluigi e Salvatore Caccioppoli, che hanno trasformato esperienza, studio e ostinazione in un luogo dove il grano racconta storie, dalla zolla alla tavola. Un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Dal campo al forno: il pane agricolo dei fratelli Caccioppoli

News recenti che potrebbero piacerti

Forno Campo De' Fiori. . Gli anni passano e noi continuiamo a essere qui per rendere le tue giornate romane un po più saporite. Perché a Roma ogni giornata è più bella con un pizzico di Forno Campo de’ Fiori. - The years go by, but we are still here to add - facebook.com Vai su Facebook

Ecco il pane di Albosaggia. Dai campi coltivati al forno. La filiera è cortissima - Il progetto partito dalla produzione di frumento nell’azienda agricola locale. Da ilgiorno.it

L'invasione dell'ultra pane: tra grani e grandi formati, il futuro è qui - In Italia è in corso la rivoluzione del pane, grazie a un movimento di nuovi panificatori. repubblica.it scrive

Dal campo al forno, il pane di Prato - Un progetto pilota in Toscana, con un accordo tra agricoltori, fornai e un mugnaio pratesi con il sostegno dell'Università di Firenze. Scrive rainews.it