Dal 28 novembre il nuovo viaggio di Federico Vassallo | Un posto migliore

Il 28 novembre segna una nuova tappa per Federico Vassallo: arriva “Un posto migliore”, singolo che raccoglie il testimone di “Fottuta Estate” e lo porta su un terreno ancora più intimo. Un brano che esplora l’amore come rifugio fisico e spirituale, mescolando scrittura visiva, tensione emotiva e un sound rock capace di restituire ogni sfumatura. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Dal 28 novembre il nuovo viaggio di Federico Vassallo: Un posto migliore

