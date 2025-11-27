Dal 1° dicembre sarà attivo il Piano neve
Come ogni anno, il Comune di Bologna attiverà dal 1° dicembre il Piano neve. Si tratta di uno strumento attraverso il quale l’amministrazione vuole garantire la viabilità in città anche in caso di neve.Al suo interno ci sono anche tutte le informazioni e le buone pratiche per fronteggiare. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
