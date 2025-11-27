Dai club di Londra ai red carpet delle star come Lady Gaga e Rihanna la sua creatività era pura ribellione Ci mancherà
S e ne è andata in silenzio, a differenza di come ha vissuto: ma la sua voce continuerà a risuonare forte nei tessuti che ha trasformato in dichiarazioni di indipendenza. La stilista scozzese Pam Hogg si è spenta pacificamente dopo una lunga malattia il 26 novembre al St Joseph’s Hospice di Hackney, Londra. Addio a Melanie Ward, l’icona irriverente della moda che ha scoperto Kate Moss X La notizia ha scosso il mondo della moda e della musica, che hanno dovuto dire addio a una delle donne più fashion che abbia mai incarnato lo spirito punk-rock. Pam Hogg, una vita di rottura, creatività e ribellione. 🔗 Leggi su Iodonna.it
