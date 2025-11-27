Da Vittorio il ristorante quasi perfetto
Alla vigilia di un compleanno importante – i 60 anni che cadranno nel 2026 – la famiglia Cerea chiude il 2025 con un’altra pietra miliare: l’ingresso di Da Vittorio nella top ten mondiale de La Liste, la guida francese nata nel 2015 che macina numeri e giudizi come un centro di calcolo gastronomico. Quarantamila insegne monitorate, recensioni pescate da guide, blog e stampa, e un algoritmo che miscela tutto con apparente equanimità: risultato, 99,5100 e l’approdo nel club ristrettissimo dei migliori dieci ristoranti del pianeta. Un traguardo che arriva a coronare una storia che prende avvio nel 1966, quando Vittorio Cerea e sua moglie Bruna aprono a Bergamo la prima insegna, gettando le basi di quello che diventerà un vero sistema di accoglienza – molto prima che “hospitality” diventasse un mantra globale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
