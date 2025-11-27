Da quando lavoro con il mio fidanzato non lo sopporto più
Ci sono tante coppie che lavorano insieme senza avere grossi motivi di frizione o di insofferenza. Ma non tutti siamo uguali. E per una persona che adora vedere 24h il partner davanti al naso, ce ne sono dieci che rabbrividiscono al solo pensiero. Non si tratta di non-amore, ma dell’esigenza naturale di mantenere una sfera di vita autonoma. E il lavoro è quell’area di “separazione positiva” che permette di coltivare identità individuali e ambizioni distinte, ma anche amicizie e relazioni umane proprie. La distanza diventa vicinanza. Sembra paradossale, ma la distanza aiuta la vicinanza. Tutti amiamo i nostri partner e la famiglia, ma senza una pausa proprio da chi condivide con noi la quotidianità e l’intimità, il nostro cervello non riesce più a “ricaricare” la percezione affettiva verso quella persona. 🔗 Leggi su Dilei.it
