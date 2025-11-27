Da mito progressista a Gaza | che cos’è successo al sionismo? Millennium Live con Marzano Casalini e Portanova

Ilfattoquotidiano.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi alle 15 torna Millennium Live con il titolo: “Da mito progressista a Gaza: che cos’è successo al sionismo?” a confrontarsi saranno Arturo Marzano (storico, autore di “Storia di Gaza”), Roberto Casalini (Millennium) e Mario Portanova (MillenniuM) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

da mito progressista a gaza che cos8217232 successo al sionismo millennium live con marzano casalini e portanova

© Ilfattoquotidiano.it - Da mito progressista a Gaza: che cos’è successo al sionismo? Millennium Live con Marzano, Casalini e Portanova

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Mito Progressista Gaza Cos8217232