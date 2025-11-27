Dà di matto in mezzo alla strada a Cantù | passanti spaventati chiamano i carabinieri

Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di mercoledì 26 novembre a Cantù. Poco prima delle 18.30, in via Milano, un uomo – cittadino ghanese classe 1976, già noto alle forze dell’ordine – ha iniziato a discutere animatamente con alcuni connazionali, dando letteralmente in escandescenze e creando. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Dà di matto in mezzo alla strada a Cantù: passanti spaventati chiamano i carabinieri

