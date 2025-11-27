Da Conte si deve dimettere a Conte è uno stratega | questo è il calcio questi sono gli italiani e i napoletani – Carratelli
Mimmo Carratelli sul Corriere dello Sport scrive un editoriale dal titolo “Il funerale che non c’è stato”. Ecco qualche stralcio: E così, nel giro di tre giorni, dall’inferno al paradiso senza passare per il purgatorio, prima spazzolando l’Atalanta, poi atterrando il Qarabag, col Napoli e Conte messi alla gogna per quei sette giorni di crisi urlata in tutta Italia, ma anche in città, squadra e tecnico si sono rialzati, ed eccoci qua, uomini di poca fede e critici di fede discutibile, sappiamo ancora vincere e persino giocar bene. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
