Da Conte si deve dimettere a Conte è uno stratega | questo è il calcio questi sono gli italiani e i napoletani – Carratelli

Ilnapolista.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mimmo Carratelli sul Corriere dello Sport scrive un editoriale dal titolo “Il funerale che non c’è stato”. Ecco qualche stralcio: E così, nel giro di tre giorni, dall’inferno al paradiso senza passare per il purgatorio, prima spazzolando l’Atalanta, poi atterrando il Qarabag, col Napoli e Conte messi alla gogna per quei sette giorni di crisi urlata in tutta Italia, ma anche in città, squadra e tecnico si sono rialzati, ed eccoci qua, uomini di poca fede e critici di fede discutibile, sappiamo ancora vincere e persino giocar bene. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

da conte si deve dimettere a conte 232 uno stratega questo 232 il calcio questi sono gli italiani e i napoletani 8211 carratelli

© Ilnapolista.it - Da Conte si deve dimettere a Conte è uno stratega: questo è il calcio, questi sono gli italiani (e i napoletani) – Carratelli

Altre letture consigliate

Serie A, terremoto a Napoli: Conte si dimette? Le ultime - Antonio Conte potrebbe lasciare il Napoli dopo la sconfitta contro il Bologna, il tecnico oggi si incontrerà con la società partenopea ... Secondo lalaziosiamonoi.it

Conte non si dimette ma vedrà De Laurentiis, al Napoli serve una svolta - La smentita di De Laurentiis è arrivata opportuna in serata dopo che le voci di un addio di Antonio Conte al Napoli si sono rincorse per tutta la giornata. ansa.it scrive

conte deve dimettere conteSabatini: “Conte, comunicazione flop”. Zazzaroni: “Letto tante cazzate. E mi stupisce che…” - Napoli, una situazione da monitorare: ecco il botta e risposta tra Sabatini e Zazzaroni ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Conte Deve Dimettere Conte