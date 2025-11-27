Da Conad tornano le Campanelle di Natale | al via l’iniziativa solidale a sostegno dell’ospedale di Piacenza

Ilpiacenza.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata presentata all'ospedale di Piacenza l’iniziativa solidale di Conad “Facciamo sentire il nostro amore”. Fino al 14 dicembre, i clienti Conad con Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad Card potranno collezionare le nuove campanelle che comprendono 13 personaggi e una sorpresa speciale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

da conad tornano le campanelle di natale al via l8217iniziativa solidale a sostegno dell8217ospedale di piacenza

© Ilpiacenza.it - Da Conad tornano le Campanelle di Natale: al via l’iniziativa solidale a sostegno dell’ospedale di Piacenza

Scopri altri approfondimenti

Da Conad tornano le Campanelle di Natale: al via l’iniziativa a sostegno dell'ospedale dei bambini - Pac 2000A Conad aderisce all’iniziativa “Facciamo sentire il nostro amore” attiva nei punti vendita dal 3 novembre al 14 dicembre ... Segnala palermotoday.it

“Campanelle di Natale”, torna l’iniziativa solidale di Conad per l’ospedale - È stata presentata all'ospedale di Piacenza l’iniziativa solidale di Conad “Facciamo sentire il nostro amore”. Riporta piacenzasera.it

conad tornano campanelle nataleDa Conad tornano le Campanelle di Natale: al via l’iniziativa a sostegno di ospedali e reparti pediatrici del territorio - PAC 2000A Conad aderisce per il quinto anno consecutivo all’iniziativa nazionale di Conad a favore degli ospedali e reparti pediatrici su tutto il territorio ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Conad Tornano Campanelle Natale