Da Conad tornano le Campanelle di Natale | al via l’iniziativa solidale a sostegno dell’ospedale di Piacenza
È stata presentata all'ospedale di Piacenza l’iniziativa solidale di Conad “Facciamo sentire il nostro amore”. Fino al 14 dicembre, i clienti Conad con Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad Card potranno collezionare le nuove campanelle che comprendono 13 personaggi e una sorpresa speciale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Scopri altri approfondimenti
Conad Verona Vicolo Fossetto. . Questo Natale, le Campanelle Disney tornano a far sentire il loro amore, con 13 nuovi personaggi, tutte da collezionare Fino al 14 dicembre ogni 15€ di spesa, con 1,90€ in più puoi ricevere una campanella e devolvere 0,50 - facebook.com Vai su Facebook
Da Conad tornano le Campanelle di Natale: al via l’iniziativa a sostegno dell'ospedale dei bambini - Pac 2000A Conad aderisce all’iniziativa “Facciamo sentire il nostro amore” attiva nei punti vendita dal 3 novembre al 14 dicembre ... Segnala palermotoday.it
“Campanelle di Natale”, torna l’iniziativa solidale di Conad per l’ospedale - È stata presentata all'ospedale di Piacenza l’iniziativa solidale di Conad “Facciamo sentire il nostro amore”. Riporta piacenzasera.it
Da Conad tornano le Campanelle di Natale: al via l’iniziativa a sostegno di ospedali e reparti pediatrici del territorio - PAC 2000A Conad aderisce per il quinto anno consecutivo all’iniziativa nazionale di Conad a favore degli ospedali e reparti pediatrici su tutto il territorio ... Lo riporta msn.com