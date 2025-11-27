Da Aversa alla vetta del software | Kiranet tra i big dell’innovazione
C’è un tassello importante della Campania tra i protagonisti italiani del software. La società Kiranet, con sede ad Aversa, è stata celebrata a Milano dall’Osservatorio del Politecnico di Milano per la sua capacità di trasformare ricerca tecnologica in crescita concreta, entrando tra gli innovatori del software più osservati a livello nazionale. Il percorso di Kiranet . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
