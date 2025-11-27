Curling | Svezia e Scozia si giocheranno l’oro agli Europei femminili Battute Norvegia e Svezia

Arriva il primo responso di peso dal ghiaccio di Lohja, località finlandese che sta ospitando in questi giorni i Campionati Europei 2025 di curling. La Finale del torneo femminile vedrà fronteggiarsi infatti la Svezia e la Scozia, abili a battere in semifinale rispettivamente la Norvegia e la Svizzera. Ma andiamo con ordine. Le svedesi si sono imposte di misura con il risultato di 6-7 al termine di una splendida battaglia di fatto decisa al penultimo atto quando, in svantaggio sul 5-4, Hasselborg e compagne ribaltano completamente la situazione mettendo a referto tre sigilli condendo soltanto poi un solo punto alle avversarie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Curling: Svezia e Scozia si giocheranno l’oro agli Europei femminili. Battute Norvegia e Svezia

Altre letture consigliate

Curling, l’Italia batte la Svezia agli Europei: strappata la mano a Edin al decimo end! Semifinale ipotecata - Vai su X

La nazionale maschile di curling sfiderà la Svizzera nella semifinale dei Campionati europei in programma venerdì a partire dalle ore 08:00. Nell'ultimo platonico incontro del girone eliminatorio, il quartetto azzurro è stato sconfitto in dieci mani dalla Scozia, fin - facebook.com Vai su Facebook

Curling: Svezia e Scozia si giocheranno l’oro agli Europei femminili. Battute Norvegia e Svezia - Arriva il primo responso di peso dal ghiaccio di Lohja, località finlandese che sta ospitando in questi giorni i Campionati Europei 2025 di curling. Come scrive oasport.it

Europei Curling 2025 - La Scozia batte l'Italia di Retornaz e Mosaner per 8-5, azzurri in semifinale con la Svizzera (live dalle 8:00 su Discovery +) - Il quartetto composto da Joel Retornaz, Mattia Giovanella, Sebastiano Arman e Amos Mosaner chiude il round robin sul ghiaccio di Lohja con un ... Si legge su eurosport.it

LIVE Italia-Scozia 1-3, Europei curling 2025 in DIRETTA: triplo punto scozzese nel terzo end - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA- Da oasport.it