Curling l’Italia sfiderà la Svizzera in semifinale agli Europei Ko ininfluente con la Scozia

L’Italia ha chiuso con una sconfitta la propria avventura nel round robin degli Europei 2025 di curling maschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Lohja (Finlandia). La nostra Nazionale ha perso contro la Scozia per 8-5 e ha concluso la fase a gironi al terzo posto con sei vittorie conquistate in none partite disputate, alle spalle proprio degli imbattuti britannici (9-0) e della Svizzera (7-2). Joel Retornaz e compagni erano già da ieri certi della qualificazione alle semifinali, oggi hanno conosciuto l’identità dell’avversaria nella sfida in programma venerdì 28 novembre (ore 08.00): il quartetto tricolore se la dovrà vedere contro la Svizzera in un incontro che si preannuncia equilibrato e intenso, con in palio l’ammissione all’atto conclusivo da disputare contro la vincente di Scozia-Svezia. 🔗 Leggi su Oasport.it

