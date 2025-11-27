Curling femminile l’Italia chiude il suo Europeo disastroso | sconfitta con la Cechia già retrocessa e addio semifinale
Termina nel peggiore dei modi l’avventura della Nazionale italiana femminile di curling ai Campionati Europei di Lohja (Finlandia). Le azzurre hanno infatti perso per 6-7 contro la mai vittoriosa Cechia, facendo svenire così le incredibili possibilità di qualificazione per le semifinali, maturate grazie ad una serie di combinazioni a noi favorevoli arrivate dagli altri campi. Discreto l’inizio delle nostre portacolori che, dopo un primo end terminato con un nulla di fatto, marcano un solo punto nel secondo, per poi rubare la mano nel terzo approfittando delle ripetute sbavature da parte delle contendenti che, comunque, non si scompongono, ripristinando gli equilibri nella quarta ripresa a seguito di una terza mano conclusasi a punteggio bloccato. 🔗 Leggi su Oasport.it
