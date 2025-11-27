Cura della salute femminile | il Policlinico di Bari premiato con due Bollini rosa

C'è anche il Policlinico di Bari tra gli ospedali premiati con i 'Bollini rosa', i riconoscimenti assegnati dalla Fondazione Onda Ets per le strutture che si distinguono nei percorsi di cura dedicati alla salute femminile. In particolare, l’Azienda ospedaliero-universitaria barese ha ottenuto due. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Cura della salute femminile: il Policlinico di Bari premiato con due Bollini rosa

