Cuneo detenuto disabile violentato per giorni dal compagno di cella | Ennesima sconfitta dello Stato
La terribile denuncia di un detenuto disabile sessantunenne rinchiuso nel carcere di Cuneo che infine ha trovato la forza di confessarsi alla psicologa del penitenziario facendo scattare le indagini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Cuneo, detenuto disabile violentato per giorni dal compagno di cella: “Ennesima sconfitta dello Stato” - Minacciato con un coltello dal compagno di cella che doveva invece aiutarlo e violentato per giorni senza che nessuno si accorgesse di nulla. Da fanpage.it
