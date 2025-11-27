cultura che occasione spettacoli a 10 euro

C’è chi aspetta il Black Friday per cambiare telefono o per rifarsi il guardaroba. E poi c’è chi, per un solo giorno, decide di investire in qualcosa che non si consuma ma in storie che si accendono sul palco. La compagnia Teatro delle Forchette lancia per la giornata di domani un’offerta che parla più al cuore che al portafogli: tutti i biglietti dei suoi spettacoli in programma tra dicembre e gennaio 2026 saranno in promozione a 10 euro. Un invito a rimettere il teatro al centro, approfittando di un’occasione che di solito corre verso consumi più fugaci. A Forlì, il programma si apre il 3 dicembre al Diego Fabbri con ‘Jekyll & Hyde’, rilettura contemporanea del celebre romanzo gotico, immersa nel conflitto interiore del suo protagonista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

