Cult horror anni 80 più spaventoso che mai

Jumptheshark.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

il fascino senza tempo di “The Blob” del 1988. Il film horror del 1988, diretto da Chuck Russell, rappresenta un esempio distintivo di come effetti pratici e una visione più oscura possano trasformare un classico. Nonostante siano passati quasi trentacinque anni dalla sua uscita, “ The Blob ” mantiene un forte impatto emotivo e visivo, continuando a mettere alla prova anche gli spettatori più esperti di horror. dal classico degli anni ’50 al cult disturbante. l’originale e il suo contesto. Il prodotto iniziale, “ Blob – Fluido mortale ”, nacque come un’opera di fantascienza ingenua degli anni ’50, con un alieno di gelatina che minacciava una tranquilla cittadina. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

