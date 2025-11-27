Crosetto | verso una possibile reintroduzione del servizio militare volontario in Italia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una proposta in arrivo dal Ministero della Difesa. L’Italia potrebbe valutare l’introduzione di un nuovo modello di servizio militare, simile a quelli attivi in Francia e Germania, ma la decisione finale spetterà al Parlamento. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato al Tg3 l’intenzione di presentare una bozza di disegno di legge, prima in Consiglio dei ministri e poi in Parlamento, con l’obiettivo di definire un sistema di difesa aggiornato e funzionale ai prossimi anni. Secondo Crosetto, la proposta non si concentrerà soltanto sul numero dei militari, ma riguarderà un riassetto complessivo dell’organizzazione e delle regole che strutturano la difesa nazionale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

