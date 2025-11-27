Crosetto sulla leva militare | Porterò ddl in Cdm e in Parlamento per reintrodurla

Il ministro della Difesa ha poi allargato il suo discorso alle contingenze attuali. Putin ha spiegato che l'Europa sta cercando di migliorare il piano di pace per l'Ucraina da discutere con la Russia: "Il tema è fare un piano che consenta all'Ucraina di vivere, di sopravvivere, di ottenere una pace che non la umili". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Crosetto sulla leva militare: “Porterò ddl in Cdm e in Parlamento per reintrodurla

