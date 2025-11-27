Crosetto rilancia | ‘Serve una riserva militare da 10mila uomini’ in arrivo il ddl sulla nuova leva in Italia

Il progetto: una riserva militare sul modello tedesco. Il ministro della Difesa Guido Crosetto è pronto a portare in Consiglio dei ministri il disegno di legge che ridisegnerà la struttura della difesa italiana. Al centro del provvedimento c'è la creazione di una riserva militare ausiliaria di circa diecimila unità, reclutate su base volontaria e richiamabili in caso di necessità. Si tratterebbe di una forza parallela alle Forze Armate attuali, destinata al supporto logistico, tecnico e operativo durante crisi internazionali, conflitti o calamità naturali. Crosetto spiega che la proposta non è distante dal modello tedesco, fondato sulla volontarietà ma con procedure di attivazione più rapide in caso di emergenze.

