Crosetto | Reintrodurre la leva militare in Italia? Presenterò una bozza di disegno di legge deciderà il Parlamento

“ Reintrodurre in Italia un nuovo servizio militare, come in Francia e in Germania? Se lo deciderà il Parlamento sì”. Parola del ministro della Difesa Guido Crosetto secondo il quale “va fatta una riflessione sul numero delle forze armate, sulla riserva che potremmo mettere in campo in caso di situazioni di crisi”. Crosetto pertanto vuole tornare a parlare di servizio militare. Mentre la Francia annuncia il ripristino di 10 mesi di leva e la Germania mette in campo una serie di novità per potenziare l’esercito (con l’obiettivo di diventare “il più forte in Europa entro il 2029” ), in Italia è il ministro della Difesa a “scaldare le truppe”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Crosetto: “Reintrodurre la leva militare in Italia? Presenterò una bozza di disegno di legge, deciderà il Parlamento”

