"È uno schema che in qualche modo non è molto diverso da quello tedesco, perché prevede una volontarietà. Quello tedesco ha un automatismo che scatta, quello francese da quello che leggo è totalmente volontario". È quanto chiarito dal ministro della Difesa Guido Crosetto in conferenza stampa a Parigi, il quale ha quindi specificato che l'ipotesi della proposta della reintroduzione del servizio militare in Italia, che sarà contenuta in un ddl, sarebbe comunque su base volontaria, come in Francia e Germania, e non obbligatoria. Quello francese di reintroduzione della leva "è uno schema non molto diverso da quello tedesco, perché prevede una volontarietà", ha precisato Crosetto in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crosetto: "Reintrodurre la leva militare come Francia e Germania? Proporrò un disegno di legge"