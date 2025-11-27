Crosetto | Reintrodurre la leva militare come Francia e Germania? Proporrò un disegno di legge
"È uno schema che in qualche modo non è molto diverso da quello tedesco, perché prevede una volontarietà. Quello tedesco ha un automatismo che scatta, quello francese da quello che leggo è totalmente volontario". È quanto chiarito dal ministro della Difesa Guido Crosetto in conferenza stampa a Parigi, il quale ha quindi specificato che l'ipotesi della proposta della reintroduzione del servizio militare in Italia, che sarà contenuta in un ddl, sarebbe comunque su base volontaria, come in Francia e Germania, e non obbligatoria. Quello francese di reintroduzione della leva "è uno schema non molto diverso da quello tedesco, perché prevede una volontarietà", ha precisato Crosetto in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
Crosetto va dritto, Salvini frena. Ucraina, nuovo pacchetto di aiuti: il governo si divide. Armi, tensioni politiche, riunioni al Quirinale e pressioni dagli alleati: il 12° decreto di aiuti all’Ucraina arriva al Copasir e accende lo scontro nella maggioranza. Crosett - facebook.com Vai su Facebook
Crosetto: "Reintrodurre la leva militare come Francia e Germania? Proporrò un disegno di legge" - "È uno schema che in qualche modo non è molto diverso da quello tedesco, perché prevede una volontarietà. Scrive msn.com
Crosetto apre al servizio militare: «Proporrò un disegno di legge» - Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha aperto all'idea di ripristinare il servizio militare in Italia: «Porterò una mia proposta in Cdm». Riporta msn.com
Crosetto: “Reintrodurre la leva militare in Italia? Presenterò una bozza di disegno di legge, deciderà il Parlamento” - Parola del ministro della Difesa Guido Crosetto secondo il quale “va fatta una rif ... Riporta ilfattoquotidiano.it