Crosetto | Proporrò ddl per reintrodurre la leva militare Ma Forza Italia frena | Difficile valutiamo
"Reintrodurre in Italia un nuovo servizio militare? Se lo deciderà il Parlamento sì". Il ministro della Difesa Guido Crosetto sembra voler provare a reintrodurre la leva militare in Italia. Intervistato dal Tg3, l'esponente di Fratelli d'Italia ha spiegato che ha intenzione "di proporre, prima in Consiglio dei ministri e poi in Parlamento, una bozza di disegno di legge da discutere che garantisca la difesa del paese nei prossimi anni ", un provvedimento "che non parlerà soltanto di numero di militari ma proprio di organizzazione e di regole". Ma arrivano i primi altolà di Forza Italia. La proposta di Crosetto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Altre letture consigliate
Nel giorno in cui la Francia annuncia la reintroduzione del servizio militare volontario, il ministro della Difesa Guido Crosetto da Parigi ai microfoni del #Tg3 dice: "Se il Parlamento voterà sì, lo faremo anche in Italia". L'intervista integrale di Gherardo Vitali Rosa - facebook.com Vai su Facebook
Crosetto: "Proporrò ddl per reintrodurre la leva militare". Ma Forza Italia frena: "Difficile, valutiamo" - Il ministro della Difesa: "Porterò in Cdm e poi in Parlamento, una bozza di disegno di legge da discutere che garantisca la difesa del paese nei prossimi anni" sul modello francese e tedesco. Secondo ilfoglio.it
Crosetto, reintrodurre la leva? Porterò ddl in Cdm e Parlamento - (ANSA) – ROMA, 27 NOV – "Reintrodurre in Italia un nuovo servizio militare, come in Francia e in Germania? Riporta msn.com
Crosetto pensa di reintrodurre la leva, il ddl in Cdm - Io penso di proporre, prima in Consiglio ai ministri e poi in Parlamento, una bozza di disegno di legge da discutere che garantisca la difesa del Paese nei prossimi anni e che non parlerà soltanto di ... Segnala ansa.it