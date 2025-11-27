Crosetto | Proporrò ddl per reintrodurre la leva militare Ma Forza Italia frena | Difficile valutiamo

"Reintrodurre in Italia un nuovo servizio militare? Se lo deciderà il Parlamento sì". Il ministro della Difesa Guido Crosetto sembra voler provare a reintrodurre la leva militare in Italia. Intervistato dal Tg3, l'esponente di Fratelli d'Italia ha spiegato che ha intenzione "di proporre, prima in Consiglio dei ministri e poi in Parlamento, una bozza di disegno di legge da discutere che garantisca la difesa del paese nei prossimi anni ", un provvedimento "che non parlerà soltanto di numero di militari ma proprio di organizzazione e di regole". Ma arrivano i primi altolà di Forza Italia.   La proposta di Crosetto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

