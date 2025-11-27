Crosetto | L' Italia rifletta sul servizio militare volontario

AGI - "In Francia e in Germania si parla di introdurre la leva ma su base volontaria. Penso che anche l' Italia debba riflettere su un nuovo modello di difesa che sia proporzionato ai tempi difficili che stiamo vivendo, e questa è una delle cose che vanno fatte in Parlamento, al di là della maggioranza di governo: perché le scelte del modello di difesa del futuro sono scelte che riguardano un Paese intero, uno Stato, una nazione, non soltanto una maggioranza". Al Tg1 il ministro della Difesa Guido Crosetto parla dell'ipotesi di introdurre un nuovo servizio militare. L'ipotesi ha già sollevato critiche? "Io penso che possa sollevare riflessioni - risponde il ministro -, è giusto che noi diamo un giudizio sui tempi che viviamo e adeguiamo il nostro modello di difesa a quello che pensiamo sia il futuro ". 🔗 Leggi su Agi.it

