Crosetto e il ritorno della leva militare | Porterò una proposta in Consiglio dei ministri e Parlamento

Thesocialpost.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha aperto alla possibilità di reintrodurre un nuovo servizio militare in Italia, seguendo l’esempio di Francia e Germania. Intervistato dal Tg3, il ministro ha spiegato che la scelta spetterà al Parlamento, ma che il tema è ormai centrale nel dibattito sulla sicurezza nazionale. Durante la sua visita a Parigi, Crosetto ha annunciato l’intenzione di presentare prima in Consiglio dei ministri e poi in Parlamento una bozza di disegno di legge dedicata alla riorganizzazione del sistema difensivo italiano. La proposta non riguarderà solo l’aumento del numero dei militari, ma anche una revisione delle strutture e delle regole. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

