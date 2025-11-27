Crosetto apre al servizio militare | Proporrò un disegno di legge
L’Italia potrebbe reintrodurre il servizio militare? Negli stessi giorni in cui Germania e Francia hanno annunciato il ritorno alla leva, seppur su base volontaria, il ministro della Difesa Guido Crosetto non ha chiuso le porte a un sistema simile. In un’intervista al Tg3, infatti, ha affermato che «se lo deciderà il Parlamento» si potrebbe reintrodurre anche in Italia. Ma Crosetto ha anche anticipato di voler proporre al Cdm e al Parlamento «una bozza di disegno di legge che garantisca la difesa del Paese nei prossimi anni. E che non parlerà soltanto di numero di militari ma proprio di organizzazione e di regole». 🔗 Leggi su Lettera43.it
