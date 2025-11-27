Crollo dell' ospedale di via Atenea ad Agrigento una perizia esclude responsabilità del rettore Massimo Midiri
“Emergono responsabilità tecniche e gestionali nella fase della progettazione e dell’esecuzione dei lavori”. È l’esito della perizia depositata in tribunale dall’ingegnere Fabio Neri, docente dell’università di Catania, nominato dal gip Micaela Raimondo, nell’ambito dell’inchiesta sul crollo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
