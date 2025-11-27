Crolla un tubo dal soffitto della piscina impianto chiuso a tempo indeterminato
Poteva trasformarsi in un dramma. Dal soffitto della piscina comunale "Vandelli", in via dell'Arcoveggio gestito da Sogese, è crollato un tubo dal soffitto nella notte tra martedì e mercoledì. Lo rende noto l'agenzia Dire. Il cedimento, si apprende, riguarderebbe elementi dell'impianto di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Altre letture consigliate
Un merlo ha passato giorni a tentare di costruire il suo nido sul nostro tubo di scarico. Ogni volta che provava ad appoggiare qualche rametto, tutto cadeva giù e il suo lavoro andava perso. Lo vedevo tornare e riprovare, instancabile, anche se sembrava semp - facebook.com Vai su Facebook
Acciaio, in Liguria crolla il risultato netto delle aziende: -63,11% liguria.bizjournal.it/2025/11/17/acc… Vai su X
Piscina Arcoveggio a Bologna, crolla il soffitto: «Poteva essere una tragedia». Il Comune all'oscuro - A cedere alla piscina Vandelli, come riporta l'agenzia Dire, una «grande conduttura del riscaldamento» attaccata sul soffitto «esattamente sopra la piscina». Come scrive corrieredibologna.corriere.it
Crolla il soffitto: chiusa la piscina Arcoveggio a Bologna - A tutti gli iscritti in piscina è arrivata una comunicazione ieri mattina. Da dire.it
Crolla porzione di soffitto alla piscina termale di Grado. Chiusa l'area vasche - Una porzione di controsoffitto, ampia una quindicina di metri, si è staccata ed è crollata vicino alla piscina principale, sul ... Scrive rainews.it