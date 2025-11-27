Crolla un tubo dal soffitto della piscina impianto chiuso a tempo indeterminato

Poteva trasformarsi in un dramma. Dal soffitto della piscina comunale "Vandelli", in via dell'Arcoveggio gestito da Sogese, è crollato un tubo dal soffitto nella notte tra martedì e mercoledì. Lo rende noto l'agenzia Dire.  Il cedimento, si apprende, riguarderebbe elementi dell'impianto di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

