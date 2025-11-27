Crolla la volta del soffitto | ferito e portato d' urgenza in ospedale un operaio 30enne

La volta del soffitto è crollata e lui, un operaio macedone di 30 anni ci sarebbe rimasto sotto. L’incidente sul lavoro, come riportato dall’agenzia Ansa, è avvenuto oggi, giovedì 27 novembre, a Calascio (L’Aquila). L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 che ha riscontrato un trauma. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Crolla la volta del soffitto: ferito e portato d'urgenza in ospedale un operaio 30enne

