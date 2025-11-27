Crolla il soffitto della piscina chiusa la Vandelli L’opposizione attacca | Scarso controllo dei lavori
Bologna, 27 novembre 2025 – Crolla una parte del soffitto, chiusa la piscina ‘Vandelli’ in via dell’Arcoveggio. Lo riporta l’agenzia ‘Dire’, citando una mail inviata ai frequentatori dell’impianto in cui, nella notte tra martedì e mercoledì, sono crollati ‘pezzi’ del soffitto, alcuni dei quali sarebbero ancora penzolanti. A cedere sarebbe stata “una grande conduttura del riscaldamento sopra la piscina”. La notizia ha colto di sorpresa il Comune, mentre da Palazzo d’Accursio precisano che il problema si è verificato in “un cantiere di project financing ”, quindi privato, ed “è stata disposta la messa in sicurezza dell’area”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
Il soffitto della sede del Comitato Italiano Paralimpico del Veneto allo stadio Euganeo di Padova è crollato, provocando allagamenti. Sede dichiarata al momento inagibile - facebook.com Vai su Facebook
Crolla l'intonaco dal soffitto del bagno al liceo Einstein di Palermo, proteste Vai su X
Crolla il soffitto: chiusa la piscina Arcoveggio a Bologna - A tutti gli iscritti in piscina è arrivata una comunicazione ieri mattina. dire.it scrive
Piscina Arcoveggio a Bologna, crolla il soffitto: «Poteva essere una tragedia». Il Comune all'oscuro - A cedere alla piscina Vandelli, come riporta l'agenzia Dire, una «grande conduttura del riscaldamento» attaccata sul soffitto «esattamente sopra la piscina». Scrive corrieredibologna.corriere.it
Piscina, tragedia sfiorata. Crollano i tubi di aerazione. Impianto evacuato - Hanno ceduto i tiranti che sorreggono i tuboni dell’impianto di aerazione che sono caduti sul ... Come scrive lanazione.it