Criticità nella campagna delle arance la Coldiretti chiede un incontro con la filiera agrumicola
La Coldiretti Reggio Calabria ha formalmente richiesto al presidente della Camera di commercio di Reggio la convocazione di un incontro con gli operatori della filiera agrumicola, a fronte delle criticità registrate nell’attuale campagna delle arance destinate alla spremitura.“Sebbene la stagione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Festa del Ringraziamento - aggiornamento Sono confermate la presenza di Campagna Amica e la celebrazione della Messa con la benedizione dei trattori sul sagrato della chiesa. Purtroppo, a causa del maltempo previsto e di alcune criticità organizzative so - facebook.com Vai su Facebook
Diverse storture di mercato nella campagna agrumicola in corso: Coldiretti Reggio Calabria chiede alla Camera di Commercio un incontro con gli operatori della filiera - La Coldiretti Reggio Calabria ha formalmente richiesto al presidente della Camera di Commercio di Reggio la convocazione di un incontro con gli operatori della ... Riporta reggio.gazzettadelsud.it
La denuncia di Coldiretti: divelte e rubate centinaia di piantine di arance - A Enrico Parisi, Delegato Nazionale di Giovani Impresa Coldiretti e Presidente di Coldiretti Cosenza, nella sua azienda di Corigliano- Secondo rainews.it
’Campagna Amica on the beach’. L’evento firmato Coldiretti - Profumi, colori e storie tengono banco al centro di San Benedetto grazie alla decima edizione di ’Campagna Amica on the beach’, l’evento firmato Coldiretti Ascoli Fermo che celebra l’incontro tra ... Riporta ilrestodelcarlino.it