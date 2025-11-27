Cristiano Caccamo a Roma con Nicole Wallace di È colpa mia | cosa sta succedendo

Da qualche giorno non si parla d’altro: Cristiano Caccamo è stato avvistato a Roma con Nicole Wallace, star di È colpa mia, la serie di successo che ha conquistato i telespettatori di tutto il mondo. Cristiano Caccamo e Nicole Wallace insieme a Roma. Cosa sta accadendo fra Nicole Wallace e Cristiano Caccamo? I due sono stati avvistati insieme a Roma, per la precisione di fronte al Pantheon, mentre si concedevano una passeggiata notturna nel centro storico della Capitale. L’avvistamento ha scatenato moltissime ipotesi riguardo una possibile storia d’amore fra i due attori. Secondo molti però dietro questo incontro ci sarebbero anche questioni lavorativi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Cristiano Caccamo a Roma con Nicole Wallace di È colpa mia: cosa sta succedendo

