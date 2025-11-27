Cristian Pasquato | Ricordo gli incontri con Andrea Agnelli alla Juventus Dava un senso di paura

Fanpage.it | 27 nov 2025

Cristian Pasquato si è raccontato nel corso di un'intervista rilasciata a Fanpage. L'ex giocatore della Juventus ha parlato di quell'esperienza e anche di Andrea Agnelli: "Lui dava tutto e quando lo incontravi ti dava quel senso di paura, di soggezione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

