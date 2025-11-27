Crisi politica a San Giovanni Rotondo | arriva il commissario prefettizio Antonio lncollingo

27 nov 2025

Il prefetto di Foggia, Paolo Giovanni Grieco, a seguito delle dimissioni contestuali rassegnate al protocollo dell’Ente in data 25 novembre 2025 da 9 consiglieri del Comune di San Giovanni Rotondo, ha proposto al Ministero dell’Interno lo scioglimento del Consiglio comunale. Il prefetto ha. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

