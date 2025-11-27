Crisi Liverpool parla Jones | Dobbiamo tornare ad essere il Liverpool di sempre

Liverpool, 27 novembre 2025 – Il Liverpool sta vivendo uno dei momenti più complicati della sua storia recente. Non solo in campionato, dove sono arrivati solo 18 punti in 12 giornate: ieri è arrivata una brutta sconfitta anche in Champions League, con i reds che, davanti al pubblico di casa, hanno perso 4-1 contro il PSV Eindhoven. All'interno del Liverpool si è rotto qualcosa: l'anno scorso Slot e i suoi erano una macchina quasi perfetta, tanto da chiudere il campionato con 10 punti in più dell'Arsenal secondo e centrare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League in testa al termine della league phase.

