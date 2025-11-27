Crisi a muro duro in commissione non si approva la variazione al bilancio

Continua a muso duro lo scontro politico al Comune di Reggio Calabria, caratterizzato da suspence e massima segretezza sulle prossime mosse dei protagonisti della crisi. Nelle ore dell'annunciato arrivo da Roma del senatore Alfieri, ambasciatore inviato da Elly Schlein per favorire l'accordo tra. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Crisi a muro duro, in commissione non si approva la variazione al bilancio

Approfondisci con queste news

ForzaPalermo.it. . Palermo, di nuovo con le spalle al muro. I punti della crisi secondo il nostro Peppe, e la strategia per uscirne: quale potrebbe essere? - facebook.com Vai su Facebook

Commissione Ue su crisi abitativa fa tappa alla Cattolica - La Commissione speciale sulla crisi abitativa del Parlamento europeo (Hous) guidata da Irene Tinagli nella sua missione milanese ha fatto tappa anche all'Università Cattolica. Secondo ansa.it

Commissione Ue: piano per la risposta alle crisi. Minzatu, “questa strategia è per le persone e le società” - “Questa strategia è per le persone e le società, per aiutare a garantire che quando si verifica una crisi, tutto funzioni come dovrebbe e siamo pronti ad agire rapidamente ed efficacemente. Lo riporta agensir.it

Crisi abitativa, a Milano la commissione speciale dell'Europarlamento - A Milano arriva la commissione speciale europea, presieduta dalla dem Irene Tinagli. Si legge su rainews.it