Crimini di guerra una damnatio memoriae che segna il nuovo secolo

I crimini di guerra rappresentano un tema di centrale importanza nell’ambito del diritto internazionale umanitario. Infatti, a seguito del processo di Norimberga del 194546 si provò a codificarne le risultanze nel diritto positivo: si cominciò con un’articolata proposta di normazione per talune fattispecie e si proseguì con l’istituzione di tribunali internazionali ad hoc, per finire con la nascita della Corte Penale Internazionale grazie allo Statuto di Roma. La banalità del male. I crimini di guerra si estendono alla popolazione civile in un contesto storico in cui a morire sono prevalentemente i civili, rispetto alla Seconda Guerra mondiale dove erano gli eserciti a subire la distruzione più ampia. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - Crimini di guerra, una damnatio memoriae che segna il nuovo secolo

