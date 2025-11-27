Cresce l' impatto economico degli eventi culturali | Monza e Brianza seconda provincia in Lombardia

Monzatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se la Lombardia è la prima regione italiana per valore aggiunto e occupazione prodotti dal sistema culturale e creativo, la provincia di Monza e Brianza è a sua volta la seconda forza regionale. È quanto emerge dal rapporto annuale “Io sono Cultura 2025” fatto dalla Fondazione Symbola e dal. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

cresce l impatto economico degli eventi culturali monza e brianza seconda provincia in lombardia

© Monzatoday.it - Cresce l'impatto economico degli eventi culturali: Monza e Brianza seconda provincia in Lombardia

Altri contenuti sullo stesso argomento

cresce impatto economico eventiCresce l'impatto economico degli eventi culturali: Monza e Brianza seconda provincia in Lombardia - Se la Lombardia è la prima regione italiana per valore aggiunto e occupazione prodotti dal sistema culturale e creativo, la provincia di Monza e Brianza è a sua volta la seconda forza regionale. Segnala monzatoday.it

Gli eventi sportivi portano turisti in Italia, un impatto da 338 milioni di euro - Un turismo capace di essere attraente per gli stranieri non solo per le bellezze storico- Secondo gazzetta.it

Dall'America's Cup un impatto economico da 1,2 miliardi - (dell'inviato Domenico Palesse) Un evento da 1,2 miliardi di euro di impatto economico sull'Italia intera, con la creazione di 11mila posti di lavoro nel settore del turismo, nautica e servizi. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Cresce Impatto Economico Eventi