Cresce la cassa integrazione in Ciociaria | +74,3% nei primi nove mesi dell’anno

Frosinonetoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allarme lavoro in Ciociaria: nei primi nove mesi del 2025 la cassa integrazione ha registrato un aumento del 74,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È quanto emerge dal report del Servizio Lavoro, coesione e territorio della Uil, che confronta l’arco temporale gennaio-settembre 2025. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

