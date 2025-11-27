Cresce la cassa integrazione in Ciociaria | +74,3% nei primi nove mesi dell’anno
Allarme lavoro in Ciociaria: nei primi nove mesi del 2025 la cassa integrazione ha registrato un aumento del 74,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È quanto emerge dal report del Servizio Lavoro, coesione e territorio della Uil, che confronta l’arco temporale gennaio-settembre 2025. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
