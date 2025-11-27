Cresce il rating della Lombardia Baa1 Fontana | Siamo il motore trainante del Paese

Milanotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rating di Regione Lombardia passa da Baa2 a Baa1 con outlook stabile. Lo comunica Moody’s, una delle più importanti agenzie internazionali specializzata nella valutazione finanziaria, evidenziando come, “a seguito dell’innalzamento del rating sovrano del Governo italiano a Baa2, anche quello. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

cresce il rating della lombardia baa1 fontana siamo il motore trainante del paese

© Milanotoday.it - Cresce il rating della Lombardia (Baa1), Fontana: "Siamo il motore trainante del Paese"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cresce il rating della Lombardia (Baa1), Fontana: "Siamo il motore trainante del Paese" - Lo comunica Moody’s: “A seguito dell’innalzamento del rating sovrano del Governo italiano a Baa2, anche quello della Regione Lombardia abbia scalato una posizione” ... Secondo milanotoday.it

cresce rating lombardia baa1Moody's 'rating Lombardia da Baa2 a Baa1, outlook stabile' - Il rating di Regione Lombardia passa da Baa2 a Baa1 con outlook stabile. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Cresce Rating Lombardia Baa1